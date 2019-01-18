Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.44 -0.32 75.63 -0.51
Челябинск
сейчас
 
-8 °C
завтра
 
-18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 14:45
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
О температуре воздуха на сегодняшнюю ночь и выходные.
/ Депардье и Орейро могут стать гастрономическими послами России

Депардье и Орейро могут стать гастрономическими послами России

Звезд пригласили разрушить стереотипы о русской кухне.
сегодня в 18:16
  |  Общество

Борщ, водка и черная икра — именно эти блюда, по мнению иностранцев, являются основными в русской кухне. Такие данные показал опрос граждан из 33 стран, проведенный Ассоциацией культурно-гастрономического туризма России при поддержке Всемирной туристской организации, сообщает газета «Известия».

Исследование было призвано обнаружить проблемы, которые необходимо решить для развития гастрономического туризма в России. К сожалению, иностранцы ассоциируют нашу страну исключительно с борщом, водкой и икрой. Наша задача — эту тенденцию изменить, разрушить стереотипы. — рассказала «Известиям» Маргарита Полоник.

Чтобы разрушить стереотипы относительно русской кухни, иностранцев будут знакомить с такими блюдами, как калининградские клопсы, башкирский бешбармак, задонская уха, кубанские штрули, расстегай, кулебяка и другими.

В комитете по развитию культурно-гастрономического туризма МРО «Деловая Россия» пояснили: для активного продвижения гастрономического туризма появятся даже гастрономические послы. На эти должности пригласили знаменитых иностранных звезд, любящих русскую культуру и кухню: Жерара Депардье, Эмира Кустурицу, Стивена Сигала и Наталью Орейро.

Общество
Челябинцы продегустировали блюда киргизской кухни
19.06.2018
Челябинцы продегустировали блюда киргизской кухни
Хоккей
Соня Гудим и Белый Мишка расскажут о «кухне» Матча звезд КХЛ на 1obl.tv
16.01.2018
Соня Гудим и Белый Мишка расскажут о «кухне» Матча звезд КХЛ на 1obl.tv
Общество
В Челябинске открывают ресторан локальной кухни
09.10.2017
В Челябинске открывают ресторан локальной кухни
Общество
Челябинцев приглашают попробовать чевапчичи, сделанные по рецепту сербской кухни
22.05.2017
Челябинцев приглашают попробовать чевапчичи, сделанные по рецепту сербской кухни
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
О состоянии пострадавшего в Магнитогорске Вани Фокина рассказали в Минздраве
сегодня в 18:02
О состоянии пострадавшего в Магнитогорске Вани Фокина рассказали в Минздраве
Общество
350 дворов региона благоустроят до 2024 года
сегодня в 17:18
350 дворов региона благоустроят до 2024 года
Хоккей
Артемий Панарин поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему вернуться на родину
сегодня в 17:03
Артемий Панарин поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему вернуться на родину
Общество
Спасатели региона показали, как помочь человеку, провалившемуся под лед
сегодня в 16:21
Спасатели региона показали, как помочь человеку, провалившемуся под лед
Общество
Трое пострадавших во время трагедии в Магнитогорске приобрели жилье
сегодня в 16:09
Трое пострадавших во время трагедии в Магнитогорске приобрели жилье
Общество
Обезопасить южноуральцев от пожаров в домах потребовал Борис Дубровский
сегодня в 15:48
Обезопасить южноуральцев от пожаров в домах потребовал Борис Дубровский
Общество
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
сегодня в 14:45
Синоптики рассказали, придут ли в регион Крещенские морозы
Общество
Лучших представительниц силовых структур выберут в Челябинске
сегодня в 14:30
Лучших представительниц силовых структур выберут в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6