/ Депардье и Орейро могут стать гастрономическими послами России

Звезд пригласили разрушить стереотипы о русской кухне.

Борщ, водка и черная икра — именно эти блюда, по мнению иностранцев, являются основными в русской кухне. Такие данные показал опрос граждан из 33 стран, проведенный Ассоциацией культурно-гастрономического туризма России при поддержке Всемирной туристской организации, сообщает газета «Известия».

Исследование было призвано обнаружить проблемы, которые необходимо решить для развития гастрономического туризма в России. К сожалению, иностранцы ассоциируют нашу страну исключительно с борщом, водкой и икрой. Наша задача — эту тенденцию изменить, разрушить стереотипы. — рассказала «Известиям» Маргарита Полоник.

Чтобы разрушить стереотипы относительно русской кухни, иностранцев будут знакомить с такими блюдами, как калининградские клопсы, башкирский бешбармак, задонская уха, кубанские штрули, расстегай, кулебяка и другими.

В комитете по развитию культурно-гастрономического туризма МРО «Деловая Россия» пояснили: для активного продвижения гастрономического туризма появятся даже гастрономические послы. На эти должности пригласили знаменитых иностранных звезд, любящих русскую культуру и кухню: Жерара Депардье, Эмира Кустурицу, Стивена Сигала и Наталью Орейро.