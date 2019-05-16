/ В Челябинске откроются сразу несколько фудмаркетов

Площадки появятся до конца 2019 года.

В Челябинске до конца 2019 года планируется открытие сразу нескольких фудмаркетов. Летом откроет свои двери «Белый рынок» на улице Тернопольской, возле ЮУрГУ. К концу года заработает фудмаркет на территории реконструированного рынка «Восточный город» на улице Кирова. Площадки будут отличаться между собой.

Мы изначально понимали, что это рынок. Основной конструктивный элемент — это переработанный морской контейнер. У него есть ограничение по площади — 30 квадратных метров. Соответственно, ресторанные концепции все маленькие, они все размещаются в этих контейнерах. И понятно, что стоимость одного квадратного метра для арендатора будет существенно ниже. Поэтому мы будем отличаться разительно — не будет никакого лоска, не будет гламурной архитектуры. Невысокий чек, а я его для Челябинска оцениваю на уровне 350 рублей — не больше. Он, конечно, существенно ограничивает гастроэнтузиастов, рестораторов. Поэтому одно из ограничений — сделать хорошее и не дорогое место — подобрать рестораторов в рамках этого бюджета. — прокомментировал для bfm74.ru директор компании Yellow Stone development Денис Ни.

На площадке «Восточного города» будут располагаться компании, неизвестные широкой публике. В «Белом рынке» жители города смогут посетить уже полюбившиеся им заведения: Pizza Makers, бургерная «Мясорубка», лавка «Сырный сомелье» и пекарня «Трдельник». Всего на территории фудмаркета будет расположено 22 заведения.

Некоторые предприниматели относятся скептически к идее собрать в одном месте аудиторию различных заведений.

С моей точки зрения, это достаточно натянутая, искусственная история. Первое: различный потребитель. Есть кухни восточного, азиатского направления, есть рыбная кухня, есть мясная, есть просто фаст-фуд. И потребители разные по возрастному цензу. Где-то подростки, где-то люди средней руки, среднего заработка. Есть просто богатые люди. Собрать их всех в единое место — искусственно созданная мысль. Будет ли она работать — время покажет. — рассказал сайту «Business FM Челябинск» коммерческий директор бизнес-центра Greenplex Дмитрий Агапкин.

Отметим, что фудмаркеты намерены привлекать клиентов и эксклюзивной кухней, и разнообразными гастрономическими событиями.