/ Челябинцы продегустировали блюда киргизской кухни

Необычное мероприятие прошло в «Пятерочке».

15 июня в Челябинске состоялась Vll российско-киргизская межрегиональная конференция, направленная на развитие взаимоотношений между странами. В рамках этого мероприятия торговая сеть «Пятёрочка» провела «Фестиваль киргизской кухни». Состоялся он в центре Челябинска на улице Свободы, 91.

Мероприятие посетил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, а также представители федеральных и республиканских органов власти. Политики попробовали блюда национальной киргизской кухни и посетили магазин торговой сети «Пятерочка», в котором отметили чистоту, широкий ассортимент товаров и удобство расположения прилавков.

Помимо официальных гостей, на мероприятии побывали и обычные горожане. Челябинцам был представлен впечатляющий ассортимент сыров и колбас из Киргизии. Попробовать можно было также кисломолочную и мясную продукцию, сливочное масло, сухофрукты, снеки, тонизирующие напитки и даже соленые жареные бобы!

Стоит отметить, что организаторы охотно делились рецептами ароматных яств, приглашая посетителей принять участие в кулинарном мастер-классе.

Мы поставили себе задачу раскрыть покупателям некоторые аспекты национальных кухонь: например, киргизской, как сегодня. Хотим показать, что эти достаточно специфичные блюда по большей части можно приготовить из обычных продуктов, которые продаются в наших универсамах,— сообщил директор Южно-уральского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Константин Смольников.

Гостей фестиваля встречали не только прилавки с различными товарами, но и развлекательная программа. Фотозона, выступления киргизских национальных коллективов, конкурсы с ценными призами от сети «Пятёрочка» — всё это создавало особую праздничную атмосферу!

Фестиваль киргизской кухни стал первым в серии «Фестивалей национальных кухонь», которые торговая сеть «Пятерочка» проведет в этом году в различных городах России. Предполагается, что проведение таких мероприятий не только создаст праздничное настроение у посетителей универсамов, но и будут способствовать популяризации национальных кухонь.