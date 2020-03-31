Фрукты и овощи не исчезнут с полок магазинов в Челябинской области

Работа в этом направлении ведется на федеральном и региональном уровне.

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Жителей Челябинской области беспокоит наличие в магазинах фруктов и овощей, которые привозят в регион из-за границы. При введении жестких карантинных мер южноуральцы боятся остаться без необходимых витаминов. Вопрос о том, как обстоят дела с фруктами, задали губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

«Во всех федеральных сетях и магазинах фрукты и овощи представлены в полном, докарантинном ассортименте. Сейчас все они есть в наличии. Активно работает федеральный Минсельхоз, задействованы страны СНГ, работает региональный Минсельхоз. На данный момент запасов достаточно», — подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил, что работа по мониторингу и решению данного вопроса активно ведется на федеральном и региональном уровне.