23 тонны овощей и фруктов остановили на границе сотрудники Россельхознадзора

Продукты перевозились с нарушениями.

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На границе с Казахстаном в Челябинской области остановили более 23 тонн фруктов и овощей. Они перевозились с нарушениями через пункт пропуска «Троицк».



Машины с продуктами были остановлены в понедельник, 27 июля. Несоответствия были обнаружены сотрудниками управления Россельхознадзора при проверке. Овощи вывозились из России в Костанай, тогда как фрукты наоборот, въезжали в нашу страну из Бишкека.

«Три тонны свежих огурцов вывозились с территории России в город Костанай Республики Казахстан по просроченному фитосанитарному сертификату. Более 20 тонн фруктов: свежие персики — 2,5 тонны, свежие нектарины — 9,8 тонн, свежие яблоки — 0,9 тонн, свежая слива — 2,9 тонны, перец острый — 0,3 тонн, виноград свежий — 1,7 тонн, абрикосы свежие — 2,3 тонны следовали из Бишкека в Красноярский край в упаковках, маркировка на которых не соответствовала требованиям Решения Совета Евразийской экономической комиссии»,— рассказали в ведомстве.

Перемещение продукции было остановлено. За нарушение статьи 25 Федерального закона «О карантине растений» перевозчиков оштрафовали по статье «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции» КоАП РФ. Отметим, что вывоз огурцов в Казахстан был временно запрещен до установления фитосанитарного состояния растительного груза. Машина с фруктами возвращена в Казахстан под контролем сотрудников Россельхознадзора.