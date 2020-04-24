Цены на лимоны начнут снижаться

Ранее на эти цитрусовые значительно повысился спрос.

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Как только в социальных сетях появилась информация о том, что имбирь и лимоны помогают при профилактике коронавирусной инфекции, их тут же раскупили во всех магазинах. А новые поставки произошли гораздо позже, от чего моментально поднялась цена на эти цитрусовые.

Федеральная антимонопольная служба уведомила россиян о том, что в ближайшее время прогнозируется снижение цен на лимоны в рознице. Этого удастся добиться за счет увеличения доли прямых контрактов с импортерами, сокращения закупок у посредников и применением мер антимонопольного реагирования.

«Мы рекомендуем использовать в закупочной цепочке как можно меньше субъектов, поскольку цена продукта растет на каждом этапе закупки, что, в конечном счете, серьезно влияет на итоговую стоимость. Увеличение доли прямых закупок товара у импортеров и сокращение закупки у посредников позволит торговым сетям снизить текущие цены в рознице», — заявил замглавы ФАС России Алексей Доценко.

В ведомстве также посоветовали торговым сетям тщательно выбирать импортеров, а также не укрупнять лоты при закупках. И речь идет не только о лимонах.

В ФАС заявили, что резерв для снижения цен на лимоны существует. Этому также должны поспособствовать новые экспортные поставки.

«Уровень розничных цен на лимоны, с учетом того, что импортеры повысили отпускные цены, находится на приемлемом рыночном уровне. Федеральные сети имеют разветвленную сеть магазинов и у потребителя всегда есть выбор, даже с учетом вводимых карантинных ограничений. Отдельные случаи вопиющего завышения цен мы расследуем и виновных накажем», — подчеркнул Андрей Тенишев.

На данный момент в Челябинске цены на лимоны в разных магазинах варьируются от 200 до 700 рублей за килограмм.