Почти 50 тонн имбиря завезли из Китая в Челябинскую область в апреле 2020 года

Импорт этого «противовирусного» продукта вырос почти втрое.

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По данным мониторинговой программы Россельхознадзора на территорию Челябинской области с начала 2020 года завезли 150 тонн продуктов, которые южноуральцы традиционно используют для борьбы с вирусами и простудами. Это имбирь, чеснок и лимоны.

«С начала апреля 2020 года на территорию Челябинской области 49,6 тонны свежего имбиря, что в 2,5 раза превышает объем ввоза за аналогичный период прошлого года (20 тонн) и составляет 77% от объема импорта имбиря с начала 2020 года», — рассказали в УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области.

В ведомстве также отметили, что главным и единственным поставщиком имбиря в Челябинскую область является Китай.

Также в региональном Россельхознадзоре сообщили, что объем ввоза из-за рубежа чеснока и лимонов наоборот снизился.

«Так, с начала этого года объем поставок продукта составил почти 39,5 тонн против 56,7 тонны за аналогичный период прошлого года. Что интересно, третья часть чеснока, а это 10 тонн, ввезена в область после введения в России режима самоизоляции, в то время как в 2019 году последняя поставка чеснока была в самом начале марта», — добавили в ведомстве.

Чеснок, как и имбирь, на Южный Урал везут из Поднебесной.

Импорт свежих лимонов с начала года с 52 тонн по данным прошлого года упал до 48. В этом году желтые цитрусы в Челябинскую область везут преимущественно из Узбекистана, в прошлом году на этом рынке также преимуществом владел Китай.