Фестиваль Мацуева будет посвящен памяти челябинского дирижера Адика Абдурахманова

Программа рассчитана на три дня

В Челябинске с 8 по 11 апреля пройдет XIII Международный фестиваль народного артиста России и виртуозного пианиста Дениса Мацуева. Посетители услышат симфонический оркестр региона, классические и джазовые композиции, исполнение юных музыкантов и многое другое, следует из афиши на сайте Челябинской филармонии.



Выступления посвящены памяти дирижера Челябинского симфонического оркестра, заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. Он умер 19 февраля в возрасте 62 лет. Фестиваль пройдет при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

8 апреля в Концертном зале им. С. С. Прокофьева Денис Мацуев выступит с симфоническим концертом региона и солистами. На сцену выйдут Стефания Поспехина (скрипка), Борислав Струлев (виолончель), Семен Саломатников (труба), Зинаида Царенко (меццо-сопрано), Лев Бакиров (фортепиано).

Классические и джазовые композиции прозвучат в Концертном зале им. С. С. Прокофьева 10-го числа в исполнении самого маэстро, а также Андрея Иванова (контрабас), Александра Зингера (ударные), Борислава Струлева (виолончель) и Екатерины Мочаловой (домра).

11 апреля днем пройдет гала-концерт «Новые имена», на котором одаренные воспитанники от 7 до 17 лет покажут свои первые творческие достижения на сцене. В этот же день, но уже вечером состоится «Сонатный вечер» с участием Дениса Мацуева и народного артиста СССР Владимира Спивакова (скрипка).