В Челябинской области состоится фестиваль «Денис Мацуев представляет…»

Серия концертов пройдет в Челябинске, Троицке, Миассе, Магнитогорске и Озерске с 8 по 12 апреля

XII Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…» стартует 8 апреля в Концертном зале имени Прокофьева концертом знаменитого пианиста с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области под управлением Адика Абдурахманова. В этом году музыканты — участники фестиваля дадут концерты в пяти городах Челябинской области.



Вместе с народным артистом России, солистом Московской филармонии, арт-директором фонда им. С. В. Рахманинова Денисом Мацуевым на Южный Урал приезжает лауреат более чем двадцати международных музыкальных конкурсов, первая скрипка струнного квартета имени Давида Ойстраха скрипач Андрей Баранов, солистка Мариинского театра Мария Баянкина, солист оперной труппы Мариинского театра Сергей Скороходов, музыкант-мультистилист, соавтор музыкально-театральных проектов с Евгением Гришковцом, Евгением Князевым, Сергеем Мазаевым, Дианой Вишневой Борислав Струлёв, а также юный пианист, финалист конкурса «Синяя птица» в 2021 году 11-летний Федор Кутузов.

11 апреля на сцену Концертного зала имени Прокофьева выйдут стипендиаты Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, вечером того же дня состоится концерт «И классика, и джаз».



XII Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…» пройдет с 8 по 12 апреля 2023 года при поддержке губернатора Челябинской области.