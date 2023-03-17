На Южный Урал приезжает Денис Мацуев

В пяти городах Челябинской области пройдут концерты фестиваля «Денис Мацуев представляет»

Ежегодный фестиваль в этом году расширил географию: пять городов вместо трех. С 8 по 12 апреля музыканты выступят в Челябинске, Троицке, Миассе, Озерске и Магнитогорске.



Фестиваль откроется 8 апреля в Концертном зале имени С. С. Прокофьева. На сцену с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области выйдет народный артист России Денис Мацуев. Анонсированы выступления тенора Мариинского театра Сергея Скороходова, солистки Мариинского театра Марии Баянкиной, виолончелиста Борислава Струлева, скрипача Андрея Баранова и одаренного 11-летнего пианиста Федора Кутузова.



11 апреля в Челябинске состоится концерт от стипендиатов Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, вечером того же дня — концерт «И классика, и джаз». С 9 по 12 апреля музыканты с фестивальной программой посетят города Челябинской области.



В 2021 году на юбилейном фестивале «Денис Мацуев представляет...» губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил музыканта почетным знаком «За заслуги перед Челябинской областью».



Автор: Дарья Малова

