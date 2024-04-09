Денис Мацуев выступил с симфоническим оркестром в Озерске

Он представил программу, посвященную памяти Адика Абдурахманова

Сегодня, 9 апреля, Международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…» выступил с концертной программой в Озерске. Здесь прозвучала та же программа, что была представлена накануне на гала-вечере в Челябинске. Причем выступил тот же звездный состав во главе с художественным руководителем фестиваля Денисом Мацуевым, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В числе почетных гостей посетила концерт и общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. Она поблагодарила Дениса Мацуева за то, что по его инициативе нынешний фестиваль посвящен памяти основателя Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адика Абдурахманова.

«Впервые на фестивале наш оркестр представлен без его основателя и дирижера. Но я уверена, что сегодня этот корабль под руководством дирижера Ивана Никифорчина прекрасно справился с поставленной задачей. Мы не можем уронить ту планку, которую задал нам Адик Аскарович. Уверена, что нашему оркестру еще предстоит покорить самые высокие вершины», — добавила Ирина Текслер.

Отметим, что фестиваль «Денис Мацуев представляет…» проходит с 8 по 12 апреля на Южном Урале при поддержке губернатора Челябинской области. Фестивальные дни открывают слушателям новое звучание знакомых произведений в исполнении известных артистов и юных талантов.

Основные составляющие каждой программы фестиваля — эмоциональность, талант и музыкальное мастерство артистов. В этом году, помимо Челябинска и Озерска, артисты выступят в Магнитогорске, Троицке и Миассе.