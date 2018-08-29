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Южноуральские эксперты прокомментировали предложения Путина в пенсионный законопроект

Политики акцентируют внимание на сохранении льгот и помощи работодателям.
сегодня в 18:48
  |  Общество

За обращением к жителям России президента Владимира Путина следила вся страна. Всем было интересно, что скажет глава государства, ранее сообщивший, что законопроект об изменении пенсионного законодательства ему пока не нравится. Владимир Путин действительно предложил несколько реальных изменений в текущий документ. Они касаются пенсионного порога и ситуации с работниками старшего возраста.

Прежде всего, я хотел бы отметить формат сегодняшнего мероприятия. Обратите внимание. Президент не комментировал, не сделал заявление, он сделал обращение к народу. Тем самым он продемонстрировал правительству, что с людьми надо разговаривать, ценить народную мудрость, находить общее решение. Ведь все, даже пенсионеры, понимают, что решение вопроса назрело. Президент предложил два хороших корректива. Увеличить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5. И также он простимулировал рождаемость, решение демографического кризиса. Или другая ситуация — трудоустройство. Президент внес два предложения: установить уголовную ответственность за увольнение или непринятие людей предпенсионного возраста. И простимулировать бизнесменов принимать таких работников. — прокомментировал сайту «Первый областной» председатель областного совета ветеранов, почетный гражданин Челябинской области Анатолий Сурков.

Другой важной позицией президента Владимира Путина, по мнению южноуральских экспертов, является борьба за сохранение региональных льгот. Это касается скидок в аптеках и продуктовых магазинах, проезда в общественном транспорте и другого. За это ратовали многие субъекты России.

Мне кажется, глава государства рассмотрел все обращения и предложения, которые пришли из регионов, проанализировав каждую деталь. И особенно подчеркнул, что он поддерживает предложения регионов о сохранении региональных и федеральных льгот для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет. Я уверен, что фракция «Единая Россия» совместно с депутатами Законодательного Собрания и губернатором Борисом Дубровским в ближайшее время примем это решение. — сказал сайту «Первый областной» заместитель секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Комитета Законодательного Собрания по социальной политике Александр Журавлев.

Ознакомиться с полным текстом телеобращения Владимира Путина можно здесь.

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