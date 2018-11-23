/ Стала известна дата пресс-конференции Владимира Путина

Точную дату сообщила пресс-служба президента.

Ежегодная большая пресс-конференция с участием Владимира Путина состоится 20 декабря. Начало мероприятия — в 12:00 по московскому времени. Об этом официально сообщили на официальном сайте президента России.

Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации Президента начинает приём заявок на участие в мероприятии. — говорится в сообщении.

О месте проведения сообщат позднее. Прошлогодняя пресс-конференция состоялась 14 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве. Тогда общение главы государства с журналистами продлилось три часа и сорок минут.

Большая ежегодная пресс-конференция Президента — традиционное мероприятие, которое пройдет уже в 14-й раз. Как правило, на этом событии Владимир Путин озвучивает основные социальные и экономические показатели, а после отвечает на вопросы представителей СМИ.