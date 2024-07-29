Эвакуированные из-за подтопления пенсионеры вернулись в пансионат в Коркино

Микрорайон освободился от воды

К вечеру 29 июля пенсионеры, эвакуированные из пансионата в Коркино, вернулись в «Аврорины зори». Вода с территории микрорайона Тимофеевки ушла, сообщила в своем телеграмм-канале глава Коркинского округа Наталья Лощинина.

В пункт временного размещения доставляли 37 пенсионеров. Днем 29 июля с ними пообщался губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Каждого из пожилых людей полностью обеспечили всеми удобствами и горячим питанием. Вместе со своим наставником и директором пансионата Ириной Грибановой они спели песню «Катюша», как символ веры в лучшее и победы над природной стихией.

В общежитии Челябинского колледжа индустрии питания и торговли остаются 25 человек, в том числе 7 детей.

По данным Натальи Лощининой, водоснабжение временно отсутствует из-за повреждения линии электропередачи. Коркинцы частично остаются без энергоснабжения. Специалисты компании «Россети-Урал» работают над возобновлением подачи электроэнергии. В поселке Первомайском энерго- и водоснабжение восстановлено. Отмечается снижение притока воды в бассейне рек Чумляк и Каменка со стороны Сосновского района и в районе улицы Гастелло

По предварительным подсчетам, в зоне подтопления находятся 510 домов. Первоочередная выплата — 20 тысяч рублей на каждого человека, зарегистрированного и проживающего в подтопленном доме. Для получения единовременной материальной помощи нужно обратиться в управление социальной защиты населения администрации Коркинского округа (переулок Горняков, 16). При себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность, СНИЛС и банковские реквизиты на каждого. Прием заявлений и выплаты начались 29 июля. Затем будет определен порядок и размер выплаты из областного бюджета на возмещение полученного ущерба.