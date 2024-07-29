Алексей Текслер лично ознакомился с ситуацией в Коркино

Губернатор поговорил с жителями, которые сейчас находятся в ПВР

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Губернатор Челябинской области встретился и поговорил с жителями, эвакуированными из зоны подтопления в Коркинском городском округе. Напомним, из-за повышения уровня воды и выхода из берегов реки Каменки произошло подтопление домов частного сектора по улице Чапаева и пансионата «Аврорины зори».

Глава Коркино Наталья Лощинина доложила Алексею Текслеру о ситуации в округе: восстановлено электроснабжение — сегодня света нет только в микрорайонах частного сектора, куда подать электричество невозможно из-за затопления трансформаторных подстанций.

Также сообщается, что за сегодняшний день, 29 июля, в ЕДДС поступило более 190 обращений по факту подтопления домовладений, в том числе частного сектора. В округе продолжается подворовый обход и оповещение населения с просьбой об эвакуации.

И тем жителям, которые остаются в зоне подтопления, и эвакуированным в ПВР доставляют продуктовые наборы — волонтерский центр РМК «Сила Урала» отправил в город более 30 тонн гуманитарной помощи, в том числе питьевую воду и сухпайки.

Сотрудники службы безопасности РМК пришли на помощь спасателям: они оказывали помощь в эвакуации людей. А Томинский ГОК выделил 30 единиц техники для перевозки и устройства оградительной дамбы из скального грунта.

Напомним, всего в Челябинской области из-за затяжных дождей подтопило более 300 домовладений, эвакуированы — своими силами и с помощью спасателей — более тысячи человек.