В Коркино затопило частный сектор

Эвакуировали 18 человек

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Минувшей ночью в Коркино Челябинской области начало подтапливать частный сектор в районе Пищевого техникума. Местные власти оперативно подготовили два пункта временного размещения и начали эвакуацию. Всего из домов, оказавшихся в зоне подтопления, эвакуировали 18 человек, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В зоне опасности оказались дома, расположенные на улицах Юркина, Гастелло и Багратиона. Для эвакуированных жильцов подготовили пункты временного размещения в местной школе и общежитии техникума. В последний эвакуировали 18 человек, на утро 28 июля там осталось восемь человек, остальные уехали к родственникам.

Некоторые жители не смогли эвакуироваться самостоятельно по состоянию здоровья. На помощь им пришли медики скорой помощи.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил оперативно эвакуировать жильцов из зоны подтоплений и особое внимание уделять пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья. Также глава региона поручил постоянно мониторить уровень воды в водоемах и оперативно принимать необходимые решения.