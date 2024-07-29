В Коркино из пансионата эвакуировали 30 пенсионеров из‑за подтопления

Часть скального грунта, которым отсыпали реку Каменку, ушла с потоком воды

Поздно вечером 28 июля в Коркино в поселке Тимофеевка начала прибывать вода из реки Каменки. Сотрудники экстренных служб и администрации сразу же эвакуировали пенсионеров, проживающих в пансионате «Аврорины зори», сообщили в пресс-службе администрации города.

В Коркино в районе трассы А-310 весь день отсыпали русло реки Каменки скальным грунтом. В какой-то момент часть грунта смыло и вода начала прибывать.

Спасатели и сотрудники администрации сразу же эвакуировали из пансионата более 30 человек. Их разместили в школе № 14.

«Во время эвакуации уровень воды стабилизировался. В целом на территории города местами отмечается снижение уровня воды»,— уточнили в мэрии.

Ситуация остается на контроле.

Напомним, 28 июля в Коркино и Коркинском округе ввели режим ЧС. Проводится оповещение населения и при необходимости эвакуация.