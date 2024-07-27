Энергетики восстановили электроснабжение Коркино, пропавшее из-за ливней

На подстанции накануне оборвало провода

Центральные улицы Коркино остались без электричества накануне, 26 июля, из-за того, что в городе подтопило трансформаторную подстанцию. Однако за ночь проблема была решена, сообщили в правительстве Челябинской области.

«В пятницу подтопило трансформаторную подстанцию, произошел обрыв линий электропередач. Без электроснабжения остался центр Коркино. К утру аварийно-восстановительные работы завершены. Электроснабжение Коркино подается в нормативном режиме», — отмечают в правительстве.

Напомним, по всей Челябинской области более суток бушует циклон, который принес обильные осадки. Под Карабашом даже прорвало дамбу.