«Это музей под открытым небом»: Троицк станет туристическим центром

Необходимые работы по благоустройству губернатор возьмёт на контроль.

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Сегодня в рамках большой инспекции Троицкого округа губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Центральную площадь. Сейчас там проходят работы по её реконструкции. В результате появится современное пространство для посетителей.

Реконструкция главной городской площади проходит в три этапа в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Всего на данный объект было выделено 163,5 миллиона рублей. Это замена покрытия, инженерных сетей, устройство мест отдыха и озеленения и многое другое. Завершить работы планируется до конца октября этого года.

«Уверен, что Троицк может и должен быть визитной карточкой нашего региона. Это настоящий музей под открытым небом. Развитие пешеходных зон, парка и особенно центральной части — как площади, так и торговых рядов — это то, вокруг чего можно собирать большой туристический поток, делать туры выходного дня, развивать необходимую инфраструктуру. Мы это обязательно сделаем»,— сказал Алексей Текслер.

Сейчас Троицк — один из лидеров по выделению средств на благоустройство. Работа идёт, город преображается, по словам губернатора, это поможет Троицку стать одним из лучших туристических объектов своей направленности.

«Реализацию этих планов возьмём на особый контроль»,— подчеркнул глава региона.

Ранее губернатор осмотрел десятиэтажки, в которые переселят более 300 семей, а также поручил провести реконструкцию ипподрома.