Ирина Текслер открыла выставку «Сокровища Востока» в Челябинске. Фоторепортаж

Южноуральцы первыми в стране увидят экспонаты музеев Московского Кремля.

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Уникальная выставка открылась в Челябинске сегодня, 22 октября, в Государственном историческом музее Южного Урала. Экспозиция «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля» разместилась в Большом выставочном зале комплекса. Многие из представленных в ней экспонатов впервые покинули стены Кремля.

Выставку посетила Ирина Текслер. Супруга губернатора Челябинской области отметила, что «Сокровища Востока» стали значимым событием в культурной жизни Южного Урала в этом году. Отметим, жители региона увидят выставку первыми в стране.

«Уникальные коллекции восточного искусства, шедевры, музейные редкости — всё это челябинцы и гости нашего города смогут увидеть самыми первыми в нашей стране. При поддержке Алексея Текслера наше взаимодействие с музеями Московского Кремля вышло на качественно новый уровень и Челябинск получил такой роскошный подарок. Наша холодная уральская осень будет раскрашена яркими восточными красками. Мы прикоснёмся к этим шедеврам, сможем окунуться в магию тысячи и одной ночи»,— заявила Ирина Текслер.

Всего на выставке представлено 180 предметов — произведений восточных мастеров XV–XX веков. Большая их часть, как рассказали «Первому областному» организаторы экспозиции, происходит из сокровищ русских царей, драгоценности были преподнесены им послами восточных государств, а некоторые экспонаты были взяты русскими воинами в качестве трофеев.

«Каждый из этих предметов стоит гораздо больше своей физической стоимости. С каждым из них связана целая история. Эти культурные ценности — достояние России. На выставке можно будет увидеть редкие произведения китайского камнерезного искусства, образцы иранских булатных доспехов, а также традиционную индийскую саблю — тулвар. Именно ее подарило индийское руководство Первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву»,— добавили организаторы экспозиции.

Напомним, три года назад Челябинская область заключила семилетнее соглашение с музеями Московского Кремля, благодаря чему на Южный Урал привозят эксклюзивные выставки. Подготовка к экспозиции велась в рамках нацпроекта «Культура». Увидеть «Сокровища Востока» южноуральцы смогут до 7 февраля.