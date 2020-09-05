«Важно решение проблем жителей»: Алексей Текслер встретился с главой Троицкого округа

Стороны обсудили ряд различных вопросов.

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Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Троицком округе в рамках большой инспекции. После посещения ипподрома он проинспектировал ход строительства двух десятиэтажных домов, в которые в скором времени въедут семьи из ветхого жилья.

«Дома синего цвета, его выбрали сами будущие жильцы дома. 24,1% проголосовали за синий цвет, это большинство. Строятся дома комплексно, сразу с благоустройством территории»,— рассказала корреспондент ОТВ с места инспекции.

Известно, что квартиры в домах делают сразу «под ключ»: с необходимой сантехникой, электричеством, дверями, обоями и линолеумом. Квартиры будут двух- и трёхкомнатными, а также в домах предусмотрены студии. Губернатор посетил одну из двухкомнатных квартир, оценил комнаты, кухню и даже вышел на балкон.

После посещения домов Алексей Текслер отправился в администрацию Троицкого городского округа, где обсудил различные вопросы с главой округа Александром Виноградовым.

Губернатор отметил, что по нескольким нацпроектам в Троицком округе в разы превышен указанный объём, что не может не радовать. Кроме того, в городе активно ведётся благоустройство.

«Благоустройство — это хорошо, но решение реальных проблем жителей из серии жилищно-коммунального и дорожного хозяйства тоже важны. Есть отдельные замечания по вывозу мусора, хоть они и везде есть, но необходимо уделять внимание и этим вопросам»,— сказал губернатор.

Александр Виноградов пообещал губернатору, что внимание уделять будут. Кроме того, на данный момент выполняется много другой работы, в том числе порученной губернатором. Среди них — проектирование реконструкции очистных сооружений. На это губернатор отметил, что сейчас во многих муниципалитетах идёт подготовка документов на участие в нацпроекте «Чистая вода», и кто эти документы сможет подготовить в срок и качественно, те и попадут под реализацию нацпроекта.

Также Алексей Текслер отметил, что в Троицком округе, как и во всех муниципалитетах, реализовывать будут только те проекты, которые будут реально работать и документация которых будет готова в необходимые сроки. Остальные получать средства на реализацию не будут.