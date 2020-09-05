Ипподром в Троицке будет реконструирован уже в следующем году

Соответствующее поручение дал Алексей Текслер.

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Сегодня, 5 сентября, в Троицке Челябинской области проходят конно-спортивные соревнования на Кубок губернатора. Алексей Текслер прибыл на скачки вместе с другими зрителями, а также осмотрел ипподром, местную ярмарку и дал ряд поручений. На месте работает корреспондент медиахолдинга ОТВ.

На часах нет и 10:00, а Алексей Текслер уже внимательно осматривает ипподром. Сначала лавочки, потом дорожки. Затем вместе с министром сельского хозяйства Сергеем Сушковым отправляется на ярмарку знакомиться с местным производством и аграриями. Там и мёд, и пшеница, и молочная продукция местного производства. Торговцы наперебой предлагают губернатору отведать их явства.

«Лучше журналистов покормите»,— улыбается губернатор.

И даёт поручение министру сельского хозяйства культивировать такого рода проекты на территории всей области.

Перед скачками у Алексея Текслера ещё одно важное дело — реконструкция ипподрома, которому уже около 120 лет. Осмотрев план, губернатор поручает открыть обновлённый ипподром уже в следующем году.

«Провести реконструкцию следует в два этапа. Первый этап — обновить трибуны и дорожки. Второй этап — реконструкция сельскохозяйственных помещений. Через два года всё должно быть готово. Первый этап должен быть завершён в 2021 году»,— поручил Алексей Текслер.

А там уже начинаются и сами соревнования. Первый заезд Алексей Текслер смотрит вместе с другими зрителями на трибуне. А затем выходит на сцену и приветствует южноуральцев и гостей региона. Важное сообщение: через несколько лет в Челябинской области появится уральская порода лошади. Возможно, она будет принимать участие в соревнованиях на уже обновлённом ипподроме.