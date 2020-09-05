Алексей Текслер продолжает #БольшуюИнспекцию в Троицке

Губернатор посетит сразу несколько объектов.

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Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает свою большую инспекцию в Троицком городском округе. Какие места глава региона посетит сегодня, рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Сегодня Алексей Текслер ознакомится с текущим этапом реконструкции центральной площади и стадиона, посетит социальные объекты и проконтролирует ход дорожных работ. Также губернатор примет участие в открытии областных конно-спортивных соревнований»,— рассказали в правительстве.

Напомним, сегодня на троицком ипподроме состоятся конно-спортивные соревнования на Приз губернатора Челябинской области, в которых примут участия не только лучшие спортсмены Челябинской области, но гости из Екатеринбурга, Курганской области и республики Башкортостан.