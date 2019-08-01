Еще трое южноуральцев стали победителями «Тавриды»

Два проекта из трех будут связаны с производством видеоконтента.

Два жителя Челябинской области получили гранты на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Ранее еще два южноуральца выиграли конкурс на крымском форуме.



27-летняя выпускница ЮУрГУ Ирина Власова получила 250 тысяч рублей на реализацию проекта арт-студии «Арт-ри».

«В центре в течение полутора месяцев планируется провести 14 лекций, мастер-классов и воркшопов от преподавателей культуры, российских экспертов и профессиональных организаторов крупных международных событий. Благодаря гранту от Тавриды две тысячи человек узнают об арт-центре через СМИ и группу «ВКонтакте», 150 человек примут участие в 14 обучающих мастер-классах, а 20 молодежным проектам будет оказана помощь арт-волонтеров. Я очень рада, что попала на форум», — рассказала девушка.

Выпускник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова Иван Гараев еще моложе. Ему всего 21 год. Однако он уверен в успешности своего проекта. Парень выиграл грант на 550 тысяч рублей на туристическое YouTube-шоу «Урал по курсу».

«В 12 роликов мы включим видеоматериал, отснятый в технологии 360 градусов, длительностью от 7 до 15 минут. Команда проекта будет рассказывать об интересных местах, городах, малоизвестных фактах и людях, проживающих на территории Челябинской области и Республики Башкортостан. Разберем, что стоит посетить в Башкирии и на Южном Урале», — поделился деталями Иван Гараев.

Вместе с южноуральскими ребятами за гранты боролись 99 человек. Всего на 30 проектов-победителей было выделено 14 миллионов 980 тысяч рублей.

Кроме того, одним из победителей конкурса сценаристов тоже оказалась представительница Челябинской области. Проект Надежды Селунской прошел в лонг-лист.