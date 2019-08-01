В эти выходные тысячи велосипедистов проедутся по Челябинску

В столице Южного Урала пройдет первый в истории велопробег «Веломагистраль»

В это воскресенье, 4 августа, по Челябинску проедет колонна из тысяч велосипедистов, такой прогноз озвучил в интервью в эфире радио Business FM Челябинск координатор велопробега «Веломагистраль» Андрей Попов. На южном Урале он пройдет впервые, хотя самому проекту уже 9 лет. Он зародился и активно развивается в соседнем Екатеринбурге с 2011 года. Главной целью станет привлечение внимания к любителям велосипедного спорта. По мнению Андрея Попова, велосипедистов в городе очень много, а инфраструктуры для них нет.

«Сам живу в Челябинске, вижу, сколько велосипедистов в городе. Для них наш город не приспособлен. Они не могут свободно доехать до работы по велосипедной дорожке, не могут оставить велосипеды у магазинов, поскольку велопарковки есть не везде. Над этим нужно работать, и сейчас мы попытаемся обнажить эту проблему, одновременно выпустив в город, скажем, тысячу человек. Внимание будет обострено, и станет понятно: ага, им действительно неудобно. Когда они по одному, это не особо интересно, когда их много, и они все вместе, ты понимаешь, что да, было бы круто сделать что-то для них», — рассуждает в эфире Андрей.

Двигаться участники велопробега будут по проезжей части, соблюдая правила дорожного движения. Организованная колонна по два человека проследует от площади Революции по улице Цвиллинга до Доватора, затем по Лесопарковой вниз до проспекта Ленина, далее до Свердловского проспекта, оттуда до улицы Братьев Кашириных, по Чичерина, ЧТЗ, до Первого озера и обратно на Ленинский проспект. На всем пути участников будут сопровождать велокомиссары. Протяженность маршрута составит 50 км. Часть участников поедут по увеличенной дистанции в 70 км.

«Колонна — это такая веселая толпа людей, которая будет останавливаться на чекпоинтах. Чекпоинт — это такое место остановки, где участники могут отдохнуть, попить водички, пофотографироваться, повеселиться, просто пообщаться и передохнуть. Сами чекпоинты будут располагаться по городу, некоторые будут от организаций. Их будет порядка 5-10. Будут расположены они таким образом, чтобы участники не срезали маршрут и доезжали до каждого угла карты, а в конце - получили памятный значок о том, что они прошли эту дистанцию»,— пояснил координатор «Веломагистрали» Андрей Попов.

В этот день не будет победителей или проигравших. Велопробег - это, в первую очередь, большой спортивный праздник, а также работа с общественным мнением. На финише каждый участник получит памятный значок.

В настоящее время в Челябинске обустроена всего одна велодорожка в ЦПКиО имени Гагарина, велосипедистов же огромное количество во всем городе. Организаторы велопробега надеются, что это мероприятие сможет привлечь внимание властей к проблеме отсутствия необходимой инфраструктуры. Тем более что положительный опыт уже есть в соседнем Екатеринбурге.



Велопробег состоится уже в эти выходные, 4 августа. Любители вело-спорта будут стартовать от Площади Революции. Регистарция начнётся с 11:00, сам пробег начнётся в 12:00.