Южноуральцы выиграли гранты «Тавриды»

Обе девушки планируют реализовать свои просветительские проекты.

По итогам конкурса грантов, который проходил на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», 2 девушки из Челябинской области получили средства для реализации своих проектов.

Ангелина Безрукова представила музыкально-просветительский проект «Сокровищница мирового фольклора», разработанный ее фолк-лабораторией «ШОКоЛАД». Благодаря гранту, они планируют провести 10 культурно-просветительских мероприятий, в числе которых фольклорные концерты и мастер-классы.

«Подобные программы реализуется нами уже около шести лет. Хотим расширить географию проекта и сделать его абсолютно бесплатным, чтобы молодежь Южного Урала познакомилась с уникальными образцами других культур. Надеюсь, с помощью «Тавриды» мы сможем достичь больших успехов», – рассказала Ангелина Безрукова.

Полина Бызова получила грант на реализацию проекта «Деревенские сезоны», главной целью которого станет создание видеоматериалов и сборников о различных этносах Челябинской области.

«По результатам отбора участников из инициативной молодежи через заявки будет отобрано не менее 80 участников и после подготовки к экспедициям будут созданы команды, которые посетят пять районов. В ходе экспедиций молодые люди будут делать репортажи, записывать видео, заботиться о подготовке прямых трансляций, а также фото и видео материала для публикаций в социальных сетях, где за деятельностью будут наблюдать более 6000 человек», — поделилась Полина Бызова.

Форум «Таврида» в Крыму будет проходить до 5 октября. Помимо традиционного форума, в августе пройдет фестиваль творческих сообществ «Таврида - Арт».