В Челябинске выступит пианист Дэн Тепфер

В одном из баров областного центра трио из Нью-Йорка и Варшавы даст джазовый концерт

В столице Южного Урала 6 и 7 августа пройдут джазовые концерты, в которых свои усилия объединят сразу три музыканта: пианист, контрабасист и барабанщик. Российскому слушателю представится репертуар, который американский музыкант Дэн Тепфер готовил 14 лет.

В состав трио, помимо нью-йоркского пианиста, войдут контрабасист Михал Бараньски и барабанщик Лукаш Жита.

«Я занимаюсь музыкой, сколько себя помню - она всегда была моим основным средством выражения. С детства я одновременно изучал классическое фортепиано и занимался джазовой импровизацией дома до одурения. Большую часть жизни я балансировал между этими двумя мирами, но сейчас могу точно сказать, что мои самые глубокие корни - это джаз и импровизация»,— рассказывает лидер импровизированного коллектива Дэн Тепфер.

Михал Бараньски и Лукаш Жита - наверное, самая востребованная ритм-секция в Польше. Музыканты не только играют с известнейшими польскими джазовыми исполнителями, но и записывают с ними альбомы.

В день команда будет давать по два концерта.

Дэн Тепфер

Дэн изобретательный импровизатор и один из самых разносторонних пианистов Нью Йорка. Как гласит его биография, интересы молодого человека далеко не ограничены на музыке: Тепфер помимо классического музыкального образования имеет степень бакалавра по астрофизике, а также самостоятельно постиг программирование.

Джазовый виртуоз родился в Париже. Родители его американцы. Мать - оперная певица, дед - джазовый пианист. Здесь же изучал классическое фортепиано с 6 лет в консерватории.

Но университет закончил по направлению «Астрофизика».

Затем под руководством Данило Переса (великий джазовый исполнитель панамской современности - прим. ред.) получил степень магистра в одном из самых престижных учебных заведений в области современной импровизационной музыки в США - Консерватории Новой Англии и перебрался в Нью Йорк.

К копилке Тепфера огромное количество премий и наград, а журнал New York назвал его уникальный сольный альбом Goldberg Variations / Variations «элегантным, вдумчивым и захватывающим.

Дэн Тепфер одинаково убедительно играет музыку Баха, Джона Колтрейна, Майкла Джексона и свою собственную.

Михаил Бараньски

Контрабасист и преподаватель Бараньски очень востребован в Польше. Он плодотворно сотрудничает с известнейшими польскими артистами и выдающимися американскими музыкантами. За его плечами Музыкальная академия им. Кароля Шимановского

Свой гастрольный путь в США Михаил начал уже в 15 лет, тогда он был частью квартета под руководством кларнетиста Брэда Терри.

В настоящее время он участник проекта Бенни Мопина (легендарный квартет - прим. ред), с ними Михаил записал альбом «Ранние отражения», которому было присуждено второе место в номинации «Лучший альбом года» в 2008-м по мнению журнала Jazz Times.

Лукаш Жита

Барабанщик из Варшавы, один из лидеров местной джазовой сцены. Он сотрудничает с лучшими музыкантами всего мира.

Его дебют на джазовой сцене состоялся в 1993 году в ходе конкурса Jazz Juniors в Кракове. А уже через два года взял первое место в этом же конкурсе, но уже в составе группы Joint Venture.

Лукаш также как и Бараньски окончил Музыкальная академию им. Кароля Шимановского.

Играл на крупных джазовых фестивалях: Jazz Jamboree, Berlin Jazz Festival, Jazzahead, Roma Jazz Festival, Tokyo Jazz Festival и других.

Стал участников записи 50 альбомов.