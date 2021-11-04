Еще один челябинский вуз уходит на дистант до 13 ноября

Режим дистанционного обучения вводится на всех факультетах и кафедрах ЮУГМУ, а также в медколледже

Южно-Уральский государственный медицинский университет заявил об уходе на дистанционное обучение до 13 ноября. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает пресс-служба вуза.

«Решение оперативного штаба очень своевременное и здравое, продление нерабочих дней позволит прервать эпидемиологические цепочки, по которым распространяется вирус и дать возможность окрепнуть коллективному иммунитету челябинцев. Но нерабочие дни для населения не означают прекращения учебных занятий, тем более для будущих медиков», — говорит академик РАН, и. о. ректора ЮУГМУ Андрей Важенин.

Режим дистанционного обучения вводится на всех факультетах и кафедрах ЮУГМУ и в медицинском колледже. При этом практическая подготовка ординаторов и студентов старших курсов в медицинских организациях продолжится.

Накануне о переходе на дистанционный режим обучения заявили в ЧелГУ. В этом вузе дистант ввели до 21 ноября.

Раннее Минпросвещения РФ напомнило, что с 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий.



На удаленку до 12 ноября также уходят все школы и колледжи Челябинской области, а детские сады области будут работать в режиме дежурных групп.