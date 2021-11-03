Российским вузам разрешили продолжить удаленную работу после 7 ноября

Соответствующий приказ опубликовал Минобрнауки РФ

Минобрнауки РФ разрешил вузам самостоятельно решать, продолжать обучение в дистанционном формате с 8 ноября или возвращаться к обычному режиму. Приказ «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации» накануне, 2 ноября, подписал министр Валерий Фальков. Документ опубликован на сайте ведомства.



«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий. При введении самостоятельной работы необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и за три дня предупредить об объеме работы. Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования»,— говорится в пояснительной записке.

Промежуточную аттестацию вузам также разрешено проводить в дистанционном формате.

В случае если высшие учебные заведения примут решение продолжать проводить обучение удаленно, им поручено обеспечить бесперебойный доступ студентов ко всем необходимым электронным ресурсам.

Редакция ИА «Первое областное» запросила информацию у южноуральских вузов о том, в каком формате они планируют проводить обучение после 8 ноября. Более развернутый материал с ответами высших учебных заведений будет опубликован на нашем сайте в ближайшее время.