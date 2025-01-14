Еще 83 км трассы М‑5 в Челябинской области станут четырехполосными

Обезопасят дорогу в горнозаводской зоне

В Челябинской области до четырех полос расширят 83 километра трассы М-5 «Урал». Капремонт проведут на четырех участках под Трехгорным, Бакалом, Саткой и Златоустом, рассказали в Упрдоре «Южный Урал».

Уже получено заключение экспертизы по ремонту в Саткинском и Катав-Ивановском районах. В два этапа сделают четырехполоску с 1652 по 1660 км (от Трехгорного до горы Высокая Шишка) и с 1660 по 1670 км (до горы Брусничной). Сроки начала работ будут известны после согласования процедур.

Также в планах расширить трассу на участках с 1670 по 1690 км (от горы Брусничной до Бакала), с 1705 по 1727 (от Сатки до Златоуста) и с 1727 по 1750 км (до Сыростана).

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«Ожидается, что после расширения до четырех полос самых сложных участков трассы, проложенной в горнозаводской зоне Челябинской области, движение станет более комфортным и безопасным. Комплекс работ будет отвечать требованиям времени и высоким стандартам качества федеральных автодорог», — подчеркнул начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

Напомним, губернатор Алексей Текслер сообщил, что работа на трассе М-5 будет продолжена, в том числе на участке от границы с Башкирией до Кропачево.

Сейчас в Ашинском районе продолжается строительство Симской эстакады, возведено 80% опор, а транспорт уже поехал по новой переправе через ручей Сатлык. Также в конце лета 2024 года был открыт четырехполосный участок трассы М-5 между Миассом и Чебаркулем, благодаря которому время в пути из Челябинска в Миасс сократилось на 30 минут.