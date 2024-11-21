Строительство эстакады через реку Сим в Челябинской области идет полным ходом

Переправа через Сим станет частью новой большой дороги

В рамках строительства эстакады через реку Сим в Челябинской области уже возведено около 80% железобетонных опор, необходимых для последующего устройства пролетного строения сооружения. Мостовики приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций строения, которое в дальнейшем будет надвинуто на опоры моста.

Общий вес металлоконструкций составляет 2 113 тонн. Надвижка будет осуществляться по двум направлениям: сначала левое, затем правое. Длина каждого направления составляет 252 метра. У будущей эстакады всего 28 опор и 27 пролетов, из которых 3 пролета металлические, а остальные из железобетонных балок. Металлическое пролетное строение изготавливается из атмосферостойкой стали.

Первая надвижка собранного пролетного строения на 78 метров по оси моста запланирована на март 2025 года.

Эстакада — это часть большого проекта реконструкции трассы М-5 в Ашинском районе Челябинской области. Первый этап реконструкции, охватывающий участок с 1564-го по 1678-й километр, завершен на 80%, сообщает Росавтодор. Построены три из четырех мостов. Проект включает расширение дороги до четырех полос, что повысит пропускную способность и безопасность движения. Завершение реконструкции планируется в 2026 году.