Сейчас на участке устанавливают водопропускные трубы, барьерные ограждения и расчищают полосы отвода. С приходом плюсовых температур будут укреплять обочины, в том числе на участке разворотной петли.
Более километра наружного освещения появится до конца ноября 2024 года. Благодаря расширению полос время в пути из Челябинска в Миасс сократится минимум на полчаса. В сутки на этом участке дороги проезжают до 23 тысяч автомобилей.
Напомним, реконструкция трассы М-5 «Урал» продолжается и в Ашинском районе. Здесь проводят буровзрывные работы, которые должны уменьшить перепад высот на горных участках для безопасности движения. Очередные взрывы проведут сегодня. В целом такие работы будут проводить до октября. На время взрывов легковые автомобили могут двигаться в обход по дороге Аша — Миньяр — Сим. На участке в обход города Сима строят мост, открытие движения на реконструируемом участке планируется в конце 2025 года. На трассе появится многофункциональная зона для водителей и пассажиров.