До конца 2024 года на участке трассы Челябинск — Миасс запустят движение в четыре полосы

Время пути сократится минимум на полчаса

В Челябинской области участок трассы М-5 «Урал» с 1780-го по 1790-й километр станет четырехполосным. Время в пути из Челябинска в Миасс сократится на полчаса. Строительные работы планируют завершить в июне, а запустить в эксплуатацию — в конце текущего года. Дорожники показали ход масштабных работ.

Сейчас на участке устанавливают водопропускные трубы, барьерные ограждения и расчищают полосы отвода. С приходом плюсовых температур будут укреплять обочины, в том числе на участке разворотной петли.

Более километра наружного освещения появится до конца ноября 2024 года. Благодаря расширению полос время в пути из Челябинска в Миасс сократится минимум на полчаса. В сутки на этом участке дороги проезжают до 23 тысяч автомобилей.