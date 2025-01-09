Трассу М-5 между Юрюзанью и Бакалом расширят до четырех полос

Два этапа капремонта уже одобрены

На федеральной трассе М-5 «Урал» будет отремонтирован участок дороги между Юрюзанью и Бакалом. Проектная документация на первый и второй этапы капитального ремонта получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Реконструкция трассы М-5 продолжится в этом году. Работы пройдут на территории Катав-Ивановского и Саткинского районов Челябинской области. Общая протяженность участка составит 18,3 километра. Первым этапом отремонтируют 8,1 километра, вторым — 10,1 километра.

Состояние данного участка дороги эксперты посчитали неудовлетворительным.

«Его пропускная способность не отвечает возросшим потокам автотранспорта между Москвой и Уралом. Поэтому основная цель проекта — расширение проезжей части с двух до четырех полос с восстановлением нормативного состояния дорожного покрытия и других конструктивных элементов по нормам второй технической категории», — рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Татьяна Сущевская.

На участке дороги с 1652-го по 1670-й километр отремонтируют три примыкания и устроят три разворотные петли с переходно-скоростными полосами. Кроме того, будут укреплены обочины и восстановлены системы отвода поверхностных вод. Также на участке будут построены две площадки для отдыха водителей.

После получения положительного решения Главгосэкспертизы начинается достаточно длительный процесс согласования и выделения федерального финансирования. Поэтому сроки начала работ пока неизвестны.

Тем временем в Ашинском районе продолжается ремонт Симской эстакады. В конце лета 2024 года был открыт четырехполосный участок трассы М-5 между Миассом и Чебаркулем, благодаря которому время в пути из Челябинска в Миасс сократилось на 30 минут.