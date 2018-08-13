/ «Я вообще не старая!» Еманжелинские пенсионерки нашли способ омоложения

Каждый день они ощущают небывалый прилив энергии.

Пенсинерки из Еманжелинска нашли простой, но верный способ омоложения организма. Каждый день представительницы клуба по скандинавской ходьбе собираются, чтобы освоить новые тропы. В этот раз они стали участницами соревнований, где им предстояло преодолеть 2 километра.

Скандинавской ходьбой мы занимаемся не так давно, в прошлом году организовали клуб. Силы придает, энергия появляется, чувствую, как становлюсь моложе. Тем более у нас такие места красивые. Наши люди тоже довольны. — рассказала сайту «Первый областной» Юлия Плотникова.

Женщины говорят, что скандинавская ходьба и общение с единомыленницами им придает сил, хочется жить и радоваться.

Я вообще не старая! Я хочу быть молодой и здоровой. — поддерживает Любовь Ивановна Шимпф.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» рассказывал о 95-летней приверженке скандинавской ходьбы. Пенсионерка со специальными палками наперевес проходит по 5−7 километров в день. Людмила Георгиевная Волощенко уверена, что движение дает ей возможность набираться сил, когда занимается спортом.