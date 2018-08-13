Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.91 +0.62 76.68 -0.15
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Я вообще не старая!» Еманжелинские пенсионерки нашли способ омоложения

«Я вообще не старая!» Еманжелинские пенсионерки нашли способ омоложения

Каждый день они ощущают небывалый прилив энергии.
сегодня в 17:55
  |  Общество

Пенсинерки из Еманжелинска нашли простой, но верный способ омоложения организма. Каждый день представительницы клуба по скандинавской ходьбе собираются, чтобы освоить новые тропы. В этот раз они стали участницами соревнований, где им предстояло преодолеть 2 километра.

Скандинавской ходьбой мы занимаемся не так давно, в прошлом году организовали клуб. Силы придает, энергия появляется, чувствую, как становлюсь моложе. Тем более у нас такие места красивые. Наши люди тоже довольны. — рассказала сайту «Первый областной» Юлия Плотникова.

Женщины говорят, что скандинавская ходьба и общение с единомыленницами им придает сил, хочется жить и радоваться.

Я вообще не старая! Я хочу быть молодой и здоровой. — поддерживает Любовь Ивановна Шимпф.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» рассказывал о 95-летней приверженке скандинавской ходьбы. Пенсионерка со специальными палками наперевес проходит по 5−7 километров в день. Людмила Георгиевная Волощенко уверена, что движение дает ей возможность набираться сил, когда занимается спортом.

Спорт
Спортивные издания назвали имя соперника Дениса Лебедева на бое в Челябинске
вчера в 11:52
Спортивные издания назвали имя соперника Дениса Лебедева на бое в Челябинске
Спорт
Евгений Кузнецов назвал причину больших спортивных достижений
11.08.2018
Евгений Кузнецов назвал причину больших спортивных достижений
Общество
Победившие рак южноуральцы привезли связку медалей со спортивных игр
06.08.2018
Победившие рак южноуральцы привезли связку медалей со спортивных игр
Спорт
Гольф-клуб станет новой спортивной точкой притяжения Челябинска
25.07.2018
Гольф-клуб станет новой спортивной точкой притяжения Челябинска
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Хозяйка ротвейлеров, разорвавших ребенка, обещала поджечь соседей. Видео
  
сегодня в 20:13
Хозяйка ротвейлеров, разорвавших ребенка, обещала поджечь соседей. Видео
Происшествия
Очевидец о нападении ротвейлеров на мальчика: «Я понял, собаки рвут ребенка». Видео
  
сегодня в 19:04
Очевидец о нападении ротвейлеров на мальчика: «Я понял, собаки рвут ребенка». Видео
Общество
Евгений Кузнецов о Челябинске: «Испытываешь особенные чувства, когда сюда приезжаешь»
сегодня в 19:00
Евгений Кузнецов о Челябинске: «Испытываешь особенные чувства, когда сюда приезжаешь»
Общество
Тихие истребители-бомбардировщики переданы на авиабазу Шагол
сегодня в 18:45
Тихие истребители-бомбардировщики переданы на авиабазу Шагол
Общество
Мужчина, чью голову пробил кусок рельсы, переведен в нейрохирургию
сегодня в 18:09
Мужчина, чью голову пробил кусок рельсы, переведен в нейрохирургию
Общество
«Я вообще не старая!» Еманжелинские пенсионерки нашли способ омоложения
сегодня в 17:55
«Я вообще не старая!» Еманжелинские пенсионерки нашли способ омоложения
Общество
«ВКонтакте» готовит «Реформу приватности»
сегодня в 17:45
«ВКонтакте» готовит «Реформу приватности»
Спорт
Евгений Кузнецов встретился с дворовыми спортсменами Челябинска
сегодня в 16:43
Евгений Кузнецов встретился с дворовыми спортсменами Челябинска
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6