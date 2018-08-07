/ «Надо больше двигаться». 95-летняя челябинка ежедневно проходит по 7 километров

﻿Врачи в юности запрещали ей заниматься спортом.

Людмиле Волощенко 95. Ее выносливости могут позавидовать многие люди гораздо младшего возраста. Несмотря на погоду женщина проходит по определенному маршруту 5−7 километров каждый день. Еще в молодости женщина активно занималась практически всеми видами спорта. Людмила Георгиевна вспоминает, как во время гребли ладони стирала до мозолей, но продолжала тренироваться. А ведь еще в детстве врачи запрещали ей давать физическую нагрузку на организм.

Я еще в молодости общалась с врачом, которая в первый раз меня увидела, послушала и сказала, что у меня сердце от природы очень слабое, но тренированное. А вообще, мне еще в детстве сказали, что у меня порок сердца, мне нельзя бегать и прыгать. И мне нужно было это соблюдать. — вспоминает Людмила Волощенко.

Людмила Георгиевна долгие годы преподавала русский язык и литературу в школе. Привыкла к деятельному образу жизни. Телевизор смотрит редко, поскольку предпочитает постоянное движение. Говорит, если сидит в квартире без дела, то уныние, тоска и лень овладевают ею.

Последнее время занимаюсь скандинавской ходьбой. Для моего возраста это более доступный спорт. Бегать сейчас я бы уже не смогла. Хожу каждый день, не пропускаю. Это много значит, если человек себя нацелил, то уже и не отступит. А если пропустить, то расслабишься и все. Были друзья у меня такие. А сейчас их уже и след простыл. Поэтому надо двигаться, пока есть силы. А силы прибывают, когда ходишь. — убеждает корреспондента ОТВ Людмила Георгиевна.

Каждая прогулка занимает 2 часа в день. Для пенсионерки это самое оптимальное время, чтобы и не перегружать организм, и держать его в хорошей физической форме. Родственники Людмилы Волощенко удивляются, как ей удается в столь почтенном возрасте быть такой активной, целеустремленной и жизнерадостной.