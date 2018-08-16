/ Возможность повышения пенсий до 25 тысяч рассматривают в Госдуме

Предложения по пенсионной реформе собирают от южноуральцев.

Повышение пенсионных выплат до 20−25 тысяч рублей рассматривают в Государственной думе. Уровень выплат пожилым жителям России должен гарантироваться эффективной пенсионной системой. Сейчас пути повышения выплат обсуждаются экспертным сообществом.

Необходимо найти решение, обеспечивающее рост пенсий выше уровня инфляции, а также чтобы их размер составил не менее 40% от заработной платы. Для решения этих задач требуется создать устойчивую и эффективную пенсионную систему — вот цель проведения парламентско-общественных слушаний. У нас есть возможность до 24 сентября обсуждать и вносить поправки в правительственный законопроект. — заявил председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

Необходимость проработки системы выплат возникла после изменения возраста выхода на пенсию. Депутат Госдумы Владимир Бурматов работает на Южном Урале в рамках региональных недель. Парламентарий общается с южноуральцами и собирает их пожелания о пенсионной реформе.

У нас идут обсуждения совершенствования параметров пенсионного законодательства в самых различных форматах. Мы встречаемся с гражданами, идут встречи в профсоюзных организациях, в трудовых коллективах, с общественниками, с политологами и экспертами, мы проводим встречи в академических кругах, научных сообществах, профессиональных средах, отдельно обсуждая вопрос и с учительским сообществом, и представителями других профессий для того, чтобы всесторонне изучить предложения и замечания, которые касаются этого законопроекта. Те общественные слушания, которые пройдут в Государственной Думе — это важное мероприятие, которое позволит обобщить все собранные предложения. — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Отметим, что парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы состоятся в Госдуме 21 августа. В них примут участие эксперты, представители общественных организаций, деловых сообществ, региональные представители. По итогам будет составлен список правок для законопроекта о пенсиях, второе чтение которого назначено на 24 сентября.