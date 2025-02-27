Экскурсии по соцгороду ЧТЗ с историями людей стартуют в апреле-2025

Челябинцы услышат легенды от лица знаменитых заводчан

Уже в апреле этого года в Челябинске запустят экскурсионный маршрут «Легенды тракторостроя». Участники прогулки увидят ключевые объекты соцгорода ЧТЗ и услышат с помощью аудиогида истории людей. Через них челябинцы больше узнают о Дворце культуры и театре ЧТЗ, «испанском доме» на проспекте Ленина, улице Ловина, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «ЧТЗ-Уралтрак» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»). Поддержку Президентского фонда культурных инициатив для этого проекта получила партнерская организация АНО «Культура и искусство в регионах».

Стартовой точкой будет театр ЧТЗ, где организованным группам выдадут аудиогиды. Сопровождающим станет экскурсовод проекта и эксперт профессионального сообщества «Челябинск пешком» Юлия Кузнецова. Путевая информация сменится захватывающими историями от свидетелей событий — советского мультипликатора Леонида Шварцмана, первого директора ЧТЗ Казимира Ловина, конструктора танков Михаила Балжи и других известных людей, связанных с заводом. В исторических личностей «перевоплотятся» артисты Нового художественного театра, которые озвучат треки аудиогида. Они постараются передать дух и трагизм времени, торжество свершений и побед.

«Мы хотим сделать экскурсию для широкой общественности: для тех, кто хорошо знаком с историей ЧТЗ и не очень. Уверен, что интересно будет и возрастной, и молодежной аудитории, ведь формат городских легенд и сторителлинга позволит уйти от сухого рассказа о здании, его назначении, годах постройки. Непридуманные истории реальных людей способны лучше заинтересовать, подключить воображение и мысленно погрузить в события прошлых лет»,— отмечает директор по персоналу «ЧТЗ-Уралтрак» Николай Яковлев.

Добавим, что челябинцам презентовали книгу «Челябинский тракторный завод и соцгород ЧТЗ». Автором является Евгения Конышева. В своем труде она обратилась не к истории предприятия, а к уникальной архитектуре ЧТЗ. Не обошла вниманием и район, построенный для заводчан. Подробности — в материале ИА «Первое областное».