ЧТЗ разрабатывает экскурсионный маршрут по цехам

Гостям расскажут историю предприятия от 30‑х годов до сегодняшнего дня

Памятник первому трактору, легендарный механосборочный корпус, историческое оборудование, новая производственная площадка. Это и не только увидят участники экскурсий по Челябинскому тракторному заводу. Там разрабатывают маршрут, который в интересной и доступной форме расскажет молодежи об истории предприятия, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «ЧТЗ-Уралтрака» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»). Экскурсии станут частью профориентации.

В составлении маршрута принимают участие сотрудники предприятия и специалисты профессионального сообщества «Челябинск пешком». Работа идет в рамках реализации проекта «Туристический промышленный комплекс — Танкоград». Организацию экскурсий по музею и заводу профсоюзной организацией в декабре 2024 года поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

«Сегодня в регионе активно развивается направление промышленного туризма, растет интерес к ЧТЗ. Мы регулярно получаем большое количество запросов от руководителей школ и вузов на посещение завода с учащимися. Такая работа будет полезна заводу для привлечения кадров, а гостям — для профориентации, получения знаний об истории города и региона. А еще визит на ЧТЗ позволит получить незабываемые впечатления от масштаба завода и производства: только у нас можно будет посмотреть во всю величину трактор-гигант Т-800, брусчатку военного времени», — отмечает генеральный директор «ЧТЗ-Уралтрака» Елена Тихомирова.

Участники экскурсии сначала посетят заводской музей и увидят памятник первому трактору на предзаводской площади. Затем узнают историю строительства ЧТЗ и увидят облик его первых цехов, в том числе легендарного механосборочного корпуса, откуда выходили тракторы и танки. Следующая локация — «Ассамблея станков» в одном из цехов. Там можно будет поработать с историческим оборудованием под присмотром инструктора производственного обучения.

Гости предприятия также увидят, для какой техники исторические станки обрабатывали детали. Это, например, тракторы «Сталинец-65», танки периода Великой Отечественной войны. Финальная точка — новая производственная площадка. Работники предприятия расскажут о профессиях будущего и возможности начала карьеры.

По замыслу авторов проекта, формат «путешествия во времени» — от 30-х годов к сегодняшнему дню — позволит наглядно показать путь развития завода и отечественной промышленности, а также изменения условий труда рабочих профессий. Перемещаться по маршруту гости будут на специальном автобусе, который мастера из Ассоциации художников Graffiti Russia стилизуют под ретромобиль ЧТЗ. Граффитисты отвечают и за всю визуальную составляющую проекта: они распишут фасады заводских цехов и кубы, расположенные по ходу экскурсии.