Челябинцы примут участие в реконструкции проводов добровольцев-танкистов на фронт

Мероприятие станет частью программы празднования 80‑летия Великой Победы

Историческая реконструкция событий 9 мая 1943 года станет частью городской программы по празднованию 80‑летия Великой Победы. Об этом сообщил председатель Военно-исторического клуба «Дивизион» Станислав Тягунов в День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК). Его Челябинская область отметила второй раз серией памятных мероприятий, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе ЧТЗ.





Так, по инициативе Челябинского регионального отделения студенческих отрядов для актива была проведена экскурсия, посвященная теме УДТК, от представителей Военно-исторического клуба «Дивизион» и Челябинского тракторного завода. К студентам также присоединилась молодежная делегация трудящихся ЧТЗ. Участники мероприятия прошли маршрут от памятника добровольцам-танкистам до стелы «Челябинск — город трудовой доблести».

У памятника добровольцам-танкистам молодые люди узнали о формировании на Урале уникального воинского подразделения и отправке южноуральских танкистов на фронт с наказом, который подписали более миллиона челябинцев. На специальной карте экскурсовод наглядно продемонстрировал боевой путь УДТК, рассказал о подвиге экипажа танка Т‑34 «Челябинский пионер» во время прорыва на Орловском выступе, об операции экипажа танка «Гвардия», участвовавшего в освобождении Львова. Представители Военно-исторического клуба «Дивизион» показали внешний вид танкистов периода войны.

«Мы планируем воссоздать проводы тех, кто на весь мир героически прославил Урал как малую Родину „дивизии чёрных ножей“. Воссоздадим футляр наказа южноуральцев, произнесем клятву танкистов беспощадно бить врага, которая звучала здесь, на улице Кирова, 9 мая 1943 года. Для нас важно сделать челябинцев не только зрителями процесса, но соучастниками. Приглашаем всех перетряхнуть „бабушкины шкафы“, найти одежду того времени и присоединиться к нам. Чем больше людей, тем лучше, ведь на митинге тогда собралось более 45 тысяч человек», — отметил Станислав Тягунов.

Студенты и сотрудники ЧТЗ возложили к памятнику цветы, а затем почтили их память минутой молчания у Вечного огня. В экскурсию вошел рассказ об уникальном административном таланте первого секретаря Челябинского обкома и горкома ВКП(б) Николая Патоличева. Участники экскурсии также узнали о его усилиях по созданию на Южном Урале мощной промышленной инфраструктуры, которая позволила выпускать сложнейшую военную продукцию.





У стелы «Челябинск — город трудовой доблести» экскурсовод рассказал о барельефах, где изображены челябинские труженики тыла, о вкладе Челябинского Кировского и других заводов в выпуск тяжелых и средних танков и других видов вооружений.