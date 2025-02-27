В Челябинске презентовали книгу о ЧТЗ и соцгороде вокруг

Архитектура района — уникальный памятник истории

Челябинцам презентовали книгу издательства TATLIN «Челябинский тракторный завод и соцгород ЧТЗ». Ее автор Евгения Конышева решила обратиться не к истории завода, а к уникальной архитектуре ЧТЗ, в том числе райончика, который строили для заводчан. Об уникальности этих нескольких кварталов узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Кандидат искусствоведения Евгения Конышева понимала, что труды, посвященные созданию Тракторозаводского района, уже существуют, но все равно обратилась к этой теме. В книге она подняла одну из любимых тем молодых челябинских краеведов и экскурсоводов — архитектура соцгорода ЧТЗ. Книга — продолжение серии TATLIN о городах и особенностях их построек.

«Эта книга не посвящена в целом истории ЧТЗ и соцгорода, она посвящена только очень короткому периоду с 1929 по 1933 год, когда строился завод. Она состоит из двух частей. Первая — про завод, вторая — про собственно социалистический город», — говорит Евгения Конышева.

Пришлось поднимать архивные материалы, фотографии и даже картины из фондов Челябинского музея изобразительных искусств. И так стало понятно: большую роль в проектировании ЧТЗ наряду с советскими архитекторами сыграли американцы. Например, они придумали уникальное стекло, которое использовалось при постройке цехов. Читатели книги даже смогут увидеть фото 30-х годов из американского бюро, где 12 американских и 40 советских специалистов проектируют новый завод. Или кадры из фирмы индустриального архитектора, проектировщика штаб-квартиры General Motors Альберта Кана.

В книге много архивных снимков, по которым можно проследить, как менялся завод. Спойлер: практически никак. ЧТЗ во многом остался таким, каким его создавали архитекторы. Как и соцгород — отражение эпохи. Вторая часть книги — о том, как и для кого он проектировался. Так, здесь ставили фабричные кухни, где продавали полуфабрикаты, — чтобы советская женщина не была домашней рабыней, а успевала вечером сходить в театр, кино, на выставку. Строили бани в стиле советского конструктивизма — и они, детища 30-х годов XX века, работают по сегодняшний день.

Книга строит маршрут по соцгороду. По нему можно прогуляться «виртуально», посмотрев фото, или прогуляться пешком, выстроив маршрут по упомянутым в издании достопримечательностям. К слову, в районе всего семь зданий, которые относятся к объектам культурного наследия.

Один из ярких примеров архитектуры соцгородка — Театр ЧТЗ, здание на проспекте Ленина со входом со двора. Колонны вперемешку с диско-шарами, яркие краски внутри, ледяной зал. Годы превратили 96-летнее здание в пример уникальной эклектики: внутри отголоски 30-х, 50-х и нулевых; неоклассицизм сочетается с проекторами, люстры в стиле ампир — с советскими столовскими столами, барельефы писателей XIX века — с фреской в духе эпохи Возрождения, но с молотом и факелом. На фасаде вперемешку с театральными масками были шестеренки — показатель принадлежности к заводу.

К сожалению, первоначальный вид не сохранился, здание перестраивали и дополняли в 1946—1947 годах по проекту Михаила Леженя. Поначалу, в 30-е годы, это был даже не театр, а кинотеатр, где советский гражданин смотрел «фильма» и посещал выставки. В зале была оркестровая яма, где играл джаз-банд.

Архитекторы и скульпторы вообще «оторвались» на этом здании. В главном зале, например, созданы барельефы писателей — уникально для театров, обычно это композиторы. На фасаде Игнац Клигер создал театральные маски — и ни одна из них не повторяется. В 80-е по проекту Константина Фокина в здании создали фреску в стиле Микеланджело с Прометеем, похожим на распятого Христа. Работа объединила античность и современность. Подобный ход виден и в фойе, где музы стоят вместе с заводчанами. Это творчество Вячеслава Скворцова.

Кстати, за почти столетнюю историю сцена Театра ЧТЗ видела Марка Бернеса, Клавдию Шульженко, Вячеслава Зайцева, Эдиту Пьеху.

Книгу о соцгороде и тракторном заводе передадут в Публичку, где с ней сможет познакомиться любой челябинец. Также в издательстве думают о том, чтобы выпустить в этой серии книгу о ЧГРЭС.