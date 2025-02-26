Слесари ЧТЗ рассказали о любви к своей работе

Для одних это творчество, для других — дело всей жизни

«Цех работает непрерывно: и в выходные, и в каникулы, и ночью», — говорит слесарь Челябинского тракторного завода Андрей Петров. Чтобы производство не останавливалось, его должны поддерживать люди, о которых, как правило, рассказывают редко. К профессиональному празднику слесарей, который отмечается в России 26 февраля, ИА «Первое областное» совместно с пресс-службой «ЧТЗ-Уралтрака» показывает мастеров в лицах.

Считается, что праздник ввели еще в 1649 году по указу царя Алексея Михайловича. Сегодня существует более 70 специализаций слесарей, они работают на производствах, стройках, в организациях машиностроения и металлообработки. Ну и, как говорится, где, как не в Челябинске, рассказывать про эту профессию.





Это Андрей Петров — слесарь механосборочных работ сборочного цеха производства дизельных двигателей. Он, по словам коллег, гордость завода. Его успехи отмечают и в правительстве региона, именно он представлял трудовой коллектив челябинских предприятий на инаугурации губернатора Алексея Текслера.

Помимо всего этого, Андрей — многодетный отец и большой любитель рыбалки. Признается, что на хобби сейчас времени не остается, да и как выглядит удочка, он тоже уже забыл. Зато он прекрасно знает и, вероятно, сможет собрать с закрытыми глазами какой-нибудь двигатель.

«Двигатель В-92С2 знаю досконально. Я больше двадцати лет собираю разные модификации дизелей ЧТЗ», — говорит Андрей.

Наш герой находится на заводе шесть дней в неделю. Коллеги говорят, что для выполнения гособоронзаказа Андрей работает, не считаясь с личным временем, находит выход из любых сложных производственных ситуаций — ну а что поделать, все понимают, что такое производственная необходимость.

Андрей Петров работает в одном цехе и участке уже 23 года. За это время он объехал с командировками половину России. А во время исполнения контрактов на поставку техники ему даже удалось немного пожить за границей.

Не только мужская профессия

Не нарочно можно подумать, что слесарь — это исключительно мужская профессия. Однако наша следующая героиня докажет вам обратное. Знакомьтесь, Татьяна Романова — слесарь механосборочных работ, профсоюзный лидер цеха топливной аппаратуры и опытный наставник.





На Челябинский тракторный завод она устроилась в 1980 году, заняла должность контролера станочных и слесарных работ. На ЧТЗ, как и прошлый герой, Татьяна пришла по стопам отца. Работала мастером, помощником директора по кадрам, а потом вновь переучилась на специальность доводчика-притирщика.

«На девятом участке меня встретили очень хорошо. Мне повезло, потому что у меня были замечательные учителя, которые не скрывали профессиональных секретов, всегда были готовы ответить на все мои вопросы. Благодаря им я полюбила те станки, на которых сейчас работаю. Ведь когда начинает что-то получаться, то появляется интерес к делу. Оказалось, что на участке мне все по плечу и надо только включать голову, думать и любить свое дело», — рассказывает Татьяна Борисовна.

Сейчас героиня занимается обучением специалистов, признается, что ей очень нравится это.

Слесарь — работа творческая

Сергей Савеличев — слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования цеха энергоремонта. Его коллеги считают по-настоящему счастливым человеком. Потому что уже в пенсионном возрасте ему удалось найти свою работу мечты. Случилось это недавно — четыре года назад.





Более 30 лет Сергей Иванович проработал на литейном производстве обрубщиком.

«Три горячих стажа выработал. Да и ушел не потому, что не нравилось, просто здоровье уже стало не то», — рассказывает Сергей.

Признается, что в глубине души всегда хотелось чего-то другого — всегда с увлечением смотрел, как в соседнем цехе, где газовые печки, слесари-газовики с оборудованием возятся.

«Меня манило: что они там делают, чем занимаются? Подходил, интересовался. К тому же частенько нас отправляли помогать им — что-то подать-поднести, тут я тоже внимательно присматривался», — вспоминает работник.

В один из дней его жена наткнулась в интернете на обучающие курсы слесарей по газовому оборудованию. Сергей Иванович сделал важный шаг и пошел учиться. Спустя три месяца он уже приступил к работе на новой должности. Работу слесаря он называет интересной, творческой, «своей».

Вот так один серьезный и, казалось бы, неожиданный шаг поменял его повседневную жизнь. А самое главное, он доказал, что нужно пробовать, даже когда кажется, что поздно что-то менять.

За помощь в создании материала благодарим пресс-службу «ЧТЗ-Уралтрака» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»).