/ На бесплатную экскурсию в музей железной дороги приглашают челябинцев

Посетители увидят уникальные экспонаты.

На бесплатную экскурсию в Музей истории Южно-Уральской железной дороги приглашают всех желающих. Мероприятие состоится во вторник, 29 мая, в 15:00. Сейчас в музее хранится более 14 тысяч экспонатов.

Основной фонд музея составляет 6,5 тысяч единиц хранения. Раритетные экспонаты органично вписаны в современное убранство музея. Подлинные документы и мебель XX века соседствуют с техническими новинками века нынешнего — огромной электрифицированной железнодорожной картой и красочными панно, подсвечиваемыми лампами дневного света, а также диорамами, восстанавливающими заметные события из истории Южно-Уральской железной дороги. — рассказали организаторы.



