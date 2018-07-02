/ Брендированные матрешки «Иремель» изготавливает челябинская семья

Необычные деревянные куклы уже привлекли десятки туристов.

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Несколько лет назад семья Гузовых из Челябинска переехала к подножью горы Иремель и открыла здесь этнодом. Сейчас «Музей матрешек», расположенный в поселке Тюлюк, привлекает туристов не меньше, чем горные склоны. Здесь набралось уже больше 200 экспонатов. Каждый из них можно построгать руками или даже разобрать.

Также Игорь и Елена создают собственных кукол. Они придумали особенные — расписные «Иремельские матрешки». Деревянную игрушку украшают роспись по дереву одним цветом. Это символизирует силу и суровость Уральских гор. Живот фигурки украшают надписи «Иремель» или «Тюлюк» как напоминание посещении этого места.

Здесь можно сделать магнит в виде матрешки своими руками. Так хозяева этнодома развивают у посетителей любовь к русской культуре. Гостями музея уже стали жители Челябинской области, соседних регионов и других стран.