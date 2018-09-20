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/ Современный оружейный музей откроется в Златоусте

Современный оружейный музей откроется в Златоусте

Комплекс будет расположен в здании Арсенала и цеха № 19.
сегодня в 07:25
  |  Общество

Центр «Российская оружейная академия» будет открыт в Златоусте. Об этом сообщил глава Златоустовского городского округа Вячеслав Жилин. Как рассказала сайту «Первый областной» директор Златоустовского городского краеведческого музея Татьяна Шадрина, идея проекта зародилась в 2015 году, а основной идеей проекта станет Многофункциональный центр, где каждый посетитель сможет не только посмотреть историю оружейников Златоуста, но и производственно-образовательная площадка.

Проект «Российская оружейная академия» зародился в 2015 году. Это была идея администрации Златоуста и компании «АиР». Музейную составляющую разрабатывали мои коллеги из музея. Основная идея Российской оружейной академии это многофункциональный центр, то есть, сам центр будет располагаться на базе двух исторических зданий. В Арсенале будет музей оружия, а в цехе № 19 будет производственно-образовательная площадка. — рассказала сайту «Первый областной» Татьяна Шадрина.

Сейчас реализуется этап подготовительных работ проекта. Кроме того, поскольку здание Арсенала является объектом культурного наследия, разрабатывается документация для подготовки здания к музею. Отметим, что в здании Арсенала будет располагаться не только музей, но и концертный зал имени Федора Шаляпина, который дал свой первый концерт именно в Златоусте.

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