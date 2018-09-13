/ Музей ЧТЗ вошел в топ-10 самых лучших культурных объектов России

Пользователи популярного туристического сервиса высоко оценили южноуральскую достопримечательность.

Музей труда и боевой славы Челябинска попал в список популярных среди туристов мест. Пользователи портала TripAdvisor назвали обязательные к посещению выставочные комплексе. Музей ЧТЗ попал на 8 строчку рейтинга.

Путешествуя по России, попал в данный музей случайно. Жена упиралась, еле затащил. К нам подошла экскурсовод и рассказала интереснейшую историю завода и города. Жене понравилась экскурсия даже больше, чем мне. Экспозиция музея рассказывает о городе в целом. Ведь ЧТЗ и город как единое целое. Музей рекомендую посещать исключительно с экскурсоводом. При свободном посещении вы не получите так много полезной, а главное интересной и доходчиво преподнесенной информации. — делится впечатлениями пользователь сервиса.

Еще один уральский музей расположился строчкой ниже. На 9 месте оказался Музей военной и автомобильной техники в Верхней Пышме. Еще одно нестоличная экспозиция, которую высоко оценили пользователи, расположена в Туле. Остальные музеи расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

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