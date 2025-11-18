Экологические новости Челябинской области теперь доступны в мессенджере MAX

Минэкологии региона запустило официальный канал на отечественной платформе

Официальные новости об экологии Челябинской области теперь можно читать в национальном мессенджере MAX. Региональное министерство экологии расширило свои коммуникационные возможности и будет делиться с южноуральцами не только актуальной, но и интересной информацией.

Например, на канале Минэкологии в MAX можно будет узнать, сколько в Челябинской области находится памятников природы, как извлекают иловые отложения из водоемов и ликвидируют несанкционированные свалки.

Кроме того, южноуральцев будут знакомить с природоохранными инициативами и интересными фактами.

Каналы в мессенджере MAX уже появились у челябинских министерств культуры, здравоохранения, общественной безопасности, социальных отношений и некоторых других.

В MAX уже переводят домовые чаты. А еще там можно подтвердить свой возраст.