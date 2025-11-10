Информировать южноуральцев о важных событиях Минбезопасности будет в MAX

Все больше ведомств переходит в национальный мессенджер

Министерство общественной безопасности Челябинской области теперь будет информировать южноуральцев о важных событиях, мерах безопасности и экстренных ситуациях в мессенджере MAX, передает пресс-служба Минцифры России.

«Ведомство выполняет важные задачи по обеспечению вопросов защиты и безопасности жителей Челябинской области. Теперь у министерства появилась возможность еще более эффективно и оперативно доносить до граждан значимую информацию», — подчеркнули в Минцифры РФ.

MAX — это российский безопасный мессенджер, где можно не только общаться, но и решать повседневные вопросы: оплачивать коммунальные услуги, получать выписки из банков, записываться на прием к врачам, заказывать доставку продуктов и пользоваться другими полезными сервисами.

В MAX нет функции отложенных сообщений, а значит, вся информация всегда актуальна.

Министерство общественной безопасности региона призывает южноуральцев быть внимательными к официальным сообщениям.