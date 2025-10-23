УК Челябинской области переводят домовые чаты в MAX

На данный момент в национальный мессенджер перешли 211 организаций

Управляющие компании Челябинской области активно переводят домовые чаты в национальный мессенджер MAX. Еще 50 организаций перешли для общения туда, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Сегодня национальным мессенджером пользуются собственники жилья, которых обслуживают 211 управляющих организаций во всех муниципальных округах и районах Южного Урала», — отмечает пресс-служба.

Всего в регионе работают 449 управляющих компаний. Многие собственники МКД сами проявляют инициативу, обращаясь в свою УК с просьбой перевести чат в национальный мессенджер.

