В Минкульте Челябинской области сообщили об открытии официального канала в национальном мессенджере MAX. Там будут публиковать анонсы, рассказывать про локальные фестивали и делиться главными новостями.
«Здесь мы будем размещать все наши самые главные события. Подписчики будут знать, куда идти, где проходит самое интересное, и, конечно же, мы будем рассказывать о людях, работающих в сфере культуры», — отметил министр культуры региона Алексей Бетехтин.
Напомним, у информагентства «Первое областное» тоже есть свой канал в MAX. Там оперативно публикуются новости Челябинска и области.