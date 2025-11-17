У министерства культуры Челябинской области появился канал в мессенджере MAX

В нем будут рассказывать про фестивали, концерты и выставки

В Минкульте Челябинской области сообщили об открытии официального канала в национальном мессенджере MAX. Там будут публиковать анонсы, рассказывать про локальные фестивали и делиться главными новостями.

«Здесь мы будем размещать все наши самые главные события. Подписчики будут знать, куда идти, где проходит самое интересное, и, конечно же, мы будем рассказывать о людях, работающих в сфере культуры», — отметил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Напомним, у информагентства «Первое областное» тоже есть свой канал в MAX. Там оперативно публикуются новости Челябинска и области.