Минсоц Челябинской области открыл официальный канал в мессенджере MAX

Там будут публиковать информацию о мерах соцподдержки, пособиях и выплатах

Министерство социальных отношений Челябинской области запустило свой канал в российском мессенджере MAX. На новом ресурсе будет оперативно публиковаться информация о мерах соцподдержки, пособиях и выплатах, инструкции и ответы на часто задаваемые вопросы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Министр Наталья Лугачева отметила, что платформа MAX обеспечивает защищенное общение и доступ к удобным цифровым сервисам.

«Приложение включено в реестр отечественного программного обеспечения и доступно в мобильной и веб-версии, а также для персональных компьютеров. По данным разработчиков национального мессенджера, число зарегистрированных пользователей уже превысило 35 миллионов человек и продолжает расти», — отметила министр социальных отношений Наталья Лугачева.

Напомним, Первое областное информагентство тоже запустило свой канал в MAX, там оперативно публикуются новости Челябинска и области.